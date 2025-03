Krško v letu 2026 za participativni proračun namenja 210.000 evrov

Krško, 12. marca - Mestna občina Krško bo v letu 2026 za participativni proračun namenila 210.000 evrov. Občani bodo lahko projekte, ki naj jih občina izpelje, predlagali od petka do 14. aprila, nato bodo izbrani projekti, ki so izvedljivi in dani na glasovanje. "S tem ohranjamo soudeležbo občanov pri razvoju občine," je povedal župan Janez Kerin.