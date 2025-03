Ljubljanska Drama in Opera prvič skupaj za koprodukcijo Opera za tri groše

Ljubljana, 12. marca - V koprodukciji ljubljanske Drame in Opere je nastala uprizoritev Opera za tri groše. Režijo dela Bertolta Brechta in Kurta Weilla, ki je spoj dramskega in glasbenega gledališča, je prevzela Mateja Koležnik. Z dirigentom Markom Letonjo sta zasnovala uprizoritev v umetniški sinergiji igralskega ansambla, opernega zbora in orkestra.