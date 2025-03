Fidesz parlamentu predložil širok spekter ustavnih sprememb

Budimpešta, 12. marca - Poslanci madžarske vladajoče stranke Fidesz premierja Viktorja Orbana so danes parlamentu predložili osnutek spremembe madžarske ustave, je sporočila poslanska skupina stranke. Spremembe med drugim predvidevajo možnost začasnega odvzema državljanstva dvojnim državljanom, določbo o spolu osebe in ustavno zaščito pravice do uporabe gotovine.