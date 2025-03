Dom starejših na Prevaljah z zaposlitvami iz Indije in naložbami

Prevalje, 12. marca - Dom starejših Na Fari na Prevaljah, v katerem biva 186 oseb, je danes predstavil naložbe in načrte. Na novo so uredili splošno in zobozdravstveno ambulanto, so tik pred odprtjem medgeneracijskega centra, v jeseni bodo priklopili tudi sončno elektrarno. Med prvimi na področju institucionalnega varstva starejših so zaposlili tudi kader iz Indije.