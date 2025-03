Izidi nogometne lige prvakov (1)

* Izidi, osmina finala, povratne tekme: prve tekme - torek, 11. marec: *Barcelona - Benfica 3:1 (3:1) 1:0 Liverpool - *PSG 1:4 (0:1, 0:1, 0:1) - 11 m 1:0 *Inter - Feyenoord 2:1 (1:1) 2:0 Bayer Leverkusen - *Bayern 0:2 (0:0) 0:3 - sreda, 12. marec: Lille - *Borussia Dortmund 1:2 (1:0) 1:1 21.00 Aston Villa - Brugge 3:1 21.00 Atletico Madrid - Real Madrid 1:2 21.00 Arsenal - PSV Eindhoven 7:1

* Ekipe, označene z zvezdico (*), so se uvrstile v četrtfinale; tekme bodo 8. in 9. ter 15. in 16. aprila.