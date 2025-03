V Preddvoru načrtujejo nadaljnjo prenovo in revitalizacijo graščine

Preddvor, 12. marca - Občina Preddvor nadaljuje postopno prenovo in revitalizacijo gradu Dvor oziroma graščine Preddvor. V torek je na portalu javnih naročil objavila razpis za izvajalca del za prenovo kompleksa in ureditev parka ter parkirišča. S pomočjo nepovratnih sredstev bi občina v graščini uredila podjetniški inkubator, večnamensko dvorano in muzej.