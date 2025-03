V Sloveniji v preteklih letih v letalskih nesrečah že umrli tuji državljani

Ljubljana, 12. marca - Letalska nesreča, v kateri je umrl švedski podjetnik in nekdanji politik, ni prva letalska nesreča na območju Slovenije, v kateri so življenje izgubili tuji državljani. Nazadnje so julija 2016 v nesreči pri Ajdovščini umrli štirje nemški državljani. STA objavlja kronologijo večjih letalskih nesreč v slovenski letalski zgodovini po letu 1960.