Vreme: Oblačno, občasno bo deževalo

V četrtek bo spremenljivo oblačno, več sonca bo v vzhodnih krajih. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno nekaj dežja. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti: V petek zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in se razširile nad vso Slovenijo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo pretežno oblačno, na vzhodu bo večinoma suho, drugod bo še rahlo deževalo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope in Sredozemlja je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Od jugozahoda priteka k nam vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu oblačno in deževno. Pihal bo zmeren jugo. V krajih vzhodno od nas bo prevladovalo suho in vetrovno vreme z nekaj sonca. V četrtek bo dež prehodno večinoma ponehal, marsikje se bo delno razjasnilo, občasno bo še nekaj padavin v krajih zahodno in južno od nas. Še bo pihal jugozahodnik.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev čez dan naraščala, nadaljevala se bo tudi v noči na četrtek. V četrtek čez dan bo prehodno popustila in se znova povečala v noči na petek.