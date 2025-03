Ukrajinski veleposlanik: Ukrajina ni ovira na poti do miru

Ljubljana, 12. marca - Ukrajina želi vojno končati čim prej, je po torkovi sklenitvi dogovora med ZDA in Ukrajino o 30-dnevnem premirju med Kijevom in Moskvo navedel ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Petro Bešta. Ukrajina ni ovira na poti do miru, žoga je zdaj na ruski strani, je poudaril in izpostavil, da morajo biti v mirovni proces vključeni evropski partnerji.