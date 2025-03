V Škofji Loki ponovno zaživela v poplavah uničena Hudičeva brv

Škofja Loka, 12. marca - Znamenita Hudičeva brv, ki jo je v vodni ujmi avgusta 2023 odnesla narasla Poljanska Sora, ponovno povezuje središče Škofje Loke s Puštalom. Priljubljeno povezavo za pešce so v minulih mesecih postavili na novo. Uradno odprtje brvi so načrtovali za danes, a so ga zaradi slabe vremenske napovedi prestavili na prihodnjo sredo.