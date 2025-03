Poziv dela nevladnikov proti odprtju izraelskega častnega konzulata v Mariboru

Maribor, 12. marca - Gibanje za pravice Palestincev in Organizacija za participativno družbo sta vlado, ministrstvo za zunanje zadeve, predsednico države, državni zbor in Mestno občino Maribor pozvala, da zavrnejo pobudo za odprtje drugega častnega konzulata Izraela v Mariboru. Prepričani so, da to ni zgolj moralna nujnost, pač pa tudi pravna obveznost.