Skupina ljubiteljev živali zavetišču Meli center Repče očita nepravilnosti, v zavetišču očitke zavračajo

Trebnje, 13. marca - Skupina ljubiteljev živali zavetišče Meli center Repče v občini Trebnje obtožuje nepravilnosti pri oskrbi in oddaji živali. V ta namen je v soboto pred centrom pripravila tudi manjši protestni shod. V zavetišču očitke zavračajo in poudarjajo, da v skupini ne poznajo zakonodaje. Inšpektorat do zdaj pri delovanju zavetišča ni odkril nepravilnosti.