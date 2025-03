Ljubljana, 12. marca - Novinarska konferenca stranke Levica, na kateri bo sodelovala koordinatorica Levice Asta Vrečko, ki bo predstavila razloge in vsebine ovadbe, ki jo vlagajo proti SDS zaradi domnevne kraje in zlorabe umetniškega dela brez dovoljenja avtorja za politične namene, bo danes ob 11.30 v prostorih stranke na Prešernovi cesti 3, so sporočili z Levice.