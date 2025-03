Tožilstvo BiH izdalo nalog za privedbo Dodika

Sarajevo, 12. marca - Tožilstvo Bosne in Hercegovine je izdalo nalog za privedbo predsednika entitete BiH Republike Srbske Milorada Dodika, so danes potrdili iz te institucije za sarajevski portal Klix.ba. Tožilstvo je proti njemu uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavno ureditev, potem ko so v entiteti sprejeli več ustavno spornih zakonov.