V letalski nesreči na Veliki planini umrl švedski podjetnik in politik

Ljubljana, 12. marca - Švedski mediji so razkrili identiteto pilota, ki je izgubil življenje v letalski nesreči na Veliki planini. Gre za švedskega podjetnika in nekdanjega politika Carla Lundströma. Bil je znan kot solastnik spletne strani The Pirate Bay ter kot član skrajno desne stranke Alternativa za Švedsko, poročajo slovenski mediji.