Organizatorji Tartini festivala opozarjajo na finančno podhranjenost

Piran, 12. marca - Organizatorji Tartini festivala, ki bo med 23. avgustom in 7. septembrom že tradicionalno v Piran pripeljal velika imena klasične glasbe, opozarjajo na vse večjo finančno podhranjenost. Letos so sicer ponovno prejeli sredstva ministrstva za kulturo, zmanjšala pa se je podpora piranske občine. Kot pravijo, so zato prisiljeni klestiti program.