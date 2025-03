Košarkarji Clevelanda v ligi NBA do 15. zaporedne zmage

Cleveland, 12. marca - Košarkarji Cleveland Cavaliers, ki so v ligi NBA proti Brooklyn Nets zaostajali že za 18 točk, so na krilih Dariusa Garlanda po preobratu prišli do 15. zaporedne zmage in slavili s 109:104. Garland je 18 od svojih skupno 30 točk dosegel v zadnji četrtini. Z zmago so konjeniki povečali prednost na vrhu vzhodne konference na 55-10.