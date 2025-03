Kralji s Kopitarjem nadigrali otočane

Los Angeles, 12. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v domači dvorani visoko, s 4:1 premagali New York Islanders. Kapetan kraljev Anže Kopitar je bil podajalec pri prvem zadetku domače ekipe. Za kralje je bila to še tretja zaporedna zmaga, s katero so se Edmontonu na drugem mestu pacifiške skupine s tekmo manj približali na točko zaostanka.