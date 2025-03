Pregled - šport, 11. 3. (torek)

Ljubljana, 11. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 11. marca.

ISTANBUL - Košarkarji Cedevite Olimpije so evropsko sezono končali v četrtfinalu. V Istanbulu jih je premagal Bahcesehir s 85:81. Ljubljančani so s tem izenačili dosežek iz 2022, ko so v evropskem pokalu prav tako izpadli proti turški zasedbi Bursaspor v boju za polfinale.

NEW YORK - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je na obračunu v Brooklynu dosegel drugi trojni dvojček v dresu Los Angeles Lakers. Ljubljančan je v 41:18 minute na svoj račun vpisal 22 točk ter po 12 skokov in podaj, jezerniki pa so klonili s 108:111. Denver Vlatka Čančarja je v gosteh premagal Oklahoma City s 140:127.

PEKING - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je nastope na turnirju WTT champions v Chongqingu na Kitajskem z nagradnim skladom 800.000 dolarjev, na katerem igra najboljših 32 igralcev na svetu, končal v prvem krogu. Jorgića je že v uvodnem nastopu s 3:0 (9, 9, 8) zaustavil An Jaehyun iz Južne Koreje.

LJUBLJANA - Nogometaši Barcelone, Bayerna, Interja in PSG so prvi četrtfinalisti lige prvakov. Katalonci so s skupnim izidom 4:1 v osmini finala izločili Benfico, Bavarci s 5:0 Bayer Leverkusen, Milančani s 4:1 Feyenoord, Parižani pa po enajstmetrovkah Liverpool.

BRDO PRI KRANJU - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal v play-offu s Slovaško za obstanek v ligi B lige narodov. Na njem ni večjih sprememb v primerjavi z zadnjo reprezentančno akcijo jeseni, Kek pa si želi, da bi igralci pokazali enako lakoto po uspehu kot na lanskem euru.

DOMŽALE - Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so v Domžalah v 25. krogu Prve lige Telemach premagali Bravo Big Bang z 2:0 (1:0).

LJUBLJANA - Slovenska futsalska reprezentanca je v ljubljanskem Tivoliju igrala novo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026. Tako kot pred dnevi je bila tekmec Črna gora. Izbranci Tomislava Horvata so slednjo pred dnevi v Podgorici premagali s 7:3, tokrat pa s 5:1.

CORTINA D'AMPEZZO - Hokejisti Sija Acronija Jesenic v četrtfinalu alpske lige vodijo z 2:0 v zmagah. Potem ko so na prvi tekmi Cortino doma premagali po podaljšku z 2:1, so bili danes boljši še v gosteh s 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Naslednja tekma bo v četrtek na Jesenicah. Ekipi igrata na štiri zmage.