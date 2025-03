Newyorške borze končale v rdečem

New York, 11. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzdol. Delnice na Wall Streetu so v torek padle zaradi negotovosti v zvezi s carinskimi grožnjami predsednika Donalda Trumpa, le en dan po dramatičnem padcu zaradi strahov pred recesijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.