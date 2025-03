Ljubljana, 11. marca - Nogometaši Barcelone, Bayerna, Interja in PSG so prvi četrtfinalisti lige prvakov. Katalonci so s skupnim izidom 4:1 v osmini finala izločili Benfico, Bavarci s 5:0 Bayer Leverkusen, Milančani s 4:1 Feyenoord, Parižani pa po enajstmetrovkah Liverpool.