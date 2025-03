Pregled - svet, 11. 3. (torek)

DŽEDA - Ukrajinska in ameriška delegacija sta imeli pogovore o končanju vojne v Ukrajini, po katerih so v skupni izjavi sporočili, da je Ukrajina pripravljena sprejeti predlog ZDA o 30-dnevni prekinitvi ognja v vojni z Rusijo, ki bi se nato lahko podaljšal na podlagi dogovora vpletenih strani. ZDA bodo tudi obnovile izmenjavo obveščevalnih podatkov in varnostno pomoč Ukrajini. Prav tako sta se zavzeli za čimprejšnjo sklenitev dogovora o izkoriščanju ukrajinskih naravnih virov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu dejal, da bodo morale ZDA sedaj prepričati Rusijo, da sprejme predlog o prekinitvi ognja.

MOSKVA/KIJEV - Ukrajina in Rusija nadaljujeta spopade. Moskva je bila tarča doslej največjega napada ukrajinskih dronov, s katerim naj bi Kijev po lastnih navedbah želel pripraviti ruskega predsednika Vladimirja Putina, da sprejme prekinitev ognja v zraku. Zračna obramba je okoli mesta sestrelila 91 brezpilotnih letalnikov, ubiti so bili trije ljudje, več jih je bilo ranjenih. Kremelj je napad obsodil, češ da je ukrajinska vojska napadla tudi stanovanjska poslopja. Medtem pa je bilo v ruskih napadih na regijo Doneck na vzhodu Ukrajine ubitih šest ljudi, med njimi tudi dva otroka, je sporočil guverner regije Vadim Filaškin. Dodal je, da je bilo v napadih ranjenih še sedem ljudi.

BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila predlog nove uredbe EU, s katerim želi pospešiti vračanje migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v uniji, v države izvora. Kot je povedala pristojna podpredsednica komisije Henna Virkkunen, predlagajo evropski sistem vračanja migrantov, kar pomeni enotna pravila in postopke v vseh državah članicah. Tako bodo postopki vračanja hitrejši, enostavnejši in bolj predvidljivi, je povedala. Predlog prinaša tudi pravno podlago za vzpostavitev centrov za vračanje migrantov v tretjih državah.

STRASBOURG - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozvala Evropski parlament k podpori pri prizadevanjih za ponovno oborožitev Evrope. Kot je dejala, je čas iluzij minil, mir v Evropi pa ni več samoumeven. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je medtem dejal, da morata iti obramba in konkurenčnost Evrope z roko v roki.

BRUSELJ - Poljsko predsedstvo Sveta EU ne načrtuje spremembe evropskih proračunskih pravil za potrebe povečanja izdatkov držav članic za obrambo, je po zasedanju finančnih ministrov članic unije povedal poljski minister Andrzej Domanski. Prepričani so namreč, da obstoječa pravila omogočajo dovolj prožnosti za bistveno zvišanje obrambnih izdatkov.

MANILA - Na podlagi naloga Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) so pridržali nekdanjega filipinskega predsednika Rodriga Duterteja. 79-letnik je obtožen zločinov proti človečnosti med t. i. vojno proti drogam, ko so varnostne sile po nekaterih ocenah ubile več deset tisoč ljudi. Duterte je na poti v Haag, njegova hčerka, podpredsednica Filipinov Sara Duterte pa je ob tem ravnanje oblasti označila za krivično, rekoč da se bivši voditelj ni imel možnosti zagovarjati pred domačimi sodišči.

WASHINGTON - Kanada zlorablja carine, ZDA pa njene elektrike niti ne potrebujejo, se je na ponedeljkovo napoved kanadske province Ontario o 25-odstotnem zvišanju cene elektrike za ZDA odzval ameriški predsednik Donald Trump. Napovedal je konec ameriškega subvencioniranja Kanade. Pozneje je na družbenem omrežju objavil, da bo 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA, ki naj bi začele veljati v sredo, za Kanado dvignil na 50 odstotkov. Severno sosedo in dosedanjo najtesnejšo zaveznico ZDA je ob tem označil za eno od držav z najvišjimi carinami na svetu.

NEW YORK - EU bo ostala zanesljiva partnerica ZN, je na zasedanju Varnostnega sveta o sodelovanju z regionalnimi organizacijami poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Opozorila je še, da 80 let po ustanovitvi ZN vladavino prava po svetu nadomešča vladavine sile, pri čemer je izpostavila rusko agresijo na Ukrajino. Sodelovanje organizacij so pozdravili vsi govorniki z izjemo ruskega veleposlanika Vasilija Nebenzije.

DAMASK - Sirske oblasti so s kurdskimi Sirskimi demokratičnimi silami (SDF) dosegle dogovor o vključitvi avtonomnih kurdskih institucij v državno upravo. Dogovor naj bi začeli izvajati do konca leta. Po besedah vodja SDF Mazluma Abdija je dogovor prava priložnost za izgradnjo nove Sirije.

TEL AVIV/BEJRUT - Izrael bo izpustil pet libanonskih državljanov, ki jih je priprl v času vojne s šiitskim gibanjem Hezoblah, je sporočil urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Ukrep so v Izraelu označili kot znak dobre volje novemu libanonskemu predsedniku Josephu Aounu. Odločitev so sprejeli po srečanju predstavnikov izraelske vojske, ZDA, Francije in Libanona, na katerem so se dogovorili tudi o oblikovanju delovnih skupin za stabilizacijo regije.

NUUK - Na Grenlandiji potekajo volitve, na katerih približno 40.000 volivcev voli nov 31-članski parlament. Volitve so večje pozornosti kot običajno deležne predvsem zaradi teženj predsednika ZDA Donalda Trumpa po prevzemu nadzora nad otokom, bogatem z naravnimi viri. Neuradni izidi bodo znani v noči na sredo.

BRUSELJ - Svet EU je prižgal še zadnjo zeleno luč zakonodajnemu paketu za prilagoditev pravil o davku na dodano vrednost (DDV) digitalni dobi. Spremembe zakonodaje posodabljajo obveznosti poročanja o DDV, so usmerjene v izzive platformnega gospodarstva in zmanjšujejo potrebo po več identifikacijah za DDV pri čezmejnem poslovanju na skupnem trgu. Spremenjena evropska direktiva bo začela veljati 20. dan po objavi v uradnem listu EU.

BEOGRAD - Pred stavbo srbske javne radiotelevizije RTS v Beogradu od ponedeljka zvečer poteka protest študentov, srbski mediji pa poročajo o incidentih. Študenti blokirajo vstop v stavbo RTS, potem ko jih je voditeljica v večernem dnevniku označila za drhal. Študenti v Novem Sadu medtem preprečujejo vstop v zgradbo tamkajšnje javne RTV.

BUKAREŠTA - Romunsko ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo skrajno desnega politika Calina Georgescuja na nedavno odločitev volilne komisije, ki je zavrnila njegovo kandidaturo za ponovljene predsedniške volitve. Odločitev ustavnega sodišča je dokončna, zoper njo pa se Georgescu ne more pritožiti.

ISLAMABAD - V provinci Balučistan na jugozahodu Pakistana so oboroženi separatisti napadli potniški vlak ter ugrabili več kot 450 potnikov. Odgovornost za ugrabitev je prevzela Osvobodilna vojska Balučistana (BLA), ki je sporočila, da so njeni borci onesposobili strojevodjo in najmanj šest vojakov ter za talce vzeli več sto potnikov. Oblasti v provinci so razglasile izredne razmere, uspelo jim je osvoboditi tudi 80 talcev in ubiti 13 skrajnežev.

PRIŠTINA - Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte se je srečal s kosovsko predsednico Vjoso Osmani in opozoril, da mir ne sme biti ogrožen. Nato bo po njegovih besedah še naprej opravljal svojo vlogo na Kosovu, v celoti pa podpira tudi dialog med Beogradom in Prištino pod okriljem EU, ki da zahteva fleksibilnost in kompromise.

LONDON - Britanske oblasti so dan po trčenju tovorne ladje in tankerja v Severnem morju aretirale moškega, ki je osumljen uboja iz malomarnosti. Aretirali so ga po neuspešni iskalni akciji pogrešanega člana posadke tovorne ladje, za katerega domnevajo, da je umrl. Policija je sporočila, da poteka kriminalistična preiskava o vzroku trčenja, v kateri sodeluje z agencijo za pomorstvo in obalno stražo. Po trčenju tovorna ladja še vedno gori, medtem ko naj bi požar na tankerju pogasili.

PEKING - Delegati kitajskega ljudskega kongresa so s skoraj soglasno potrditvijo poročil o delu izvršnih in pravosodnih oblasti ter proračunskih resolucij sklenili letno zasedanje v Pekingu. Predsedujoči zasedanju, ki se ga je udeležil tudi predsednik Xi Jinping, je ob tej priložnosti pozval k okrepljeni enotnosti. Kitajske oblasti s premierjem Li Qiangom na čelu so že ob začetku zasedanja, v ospredju katerega so bili gospodarski izzivi, napovedale izvedbo posebnega akcijskega načrta za močno spodbujanje domačega povpraševanja. Za letos so si zastavili cilj petodstotne gospodarske rasti in dvoodstotne inflacije. Obenem so se tako kot lani uskladili glede 7,2-odstotne rasti izdatkov za obrambo.