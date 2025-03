Vlada pokojninske spremembe zajela v predlog novele, in ne v nov pokojninski zakon

Ljubljana, 11. marca - Delo pogajalske skupine, v kateri vlada in socialni partnerji usklajujejo predlagane pokojninske spremembe, je v sklepni fazi. Vlada je spremembe zajela v predlog novele, in ne v nov pokojninski zakon. Skupina bo predlog novele pripravljala še v sredo in četrtek, potem pa naj bi ga aprila obravnaval Ekonomsko-socialni svet in za njim vlada.