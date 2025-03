Na delovnem obisku v Sloveniji evropski komisar za podnebje Hoekstra

Ljubljana, 12. marca - Na delovnem obisku v Ljubljani bo danes evropski komisar za podnebje, neto ničelne emisije in čisto rast Wopke Hoekstra. Sestal se bo z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom, s katerim bosta med drugim obravnavala ključne izzive in priložnosti za zeleno preobrazbo Slovenije. Obiskal bo tudi Steklarno Hrastnik.