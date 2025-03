Sobodajalci zakon o gostinstvu pripravljeni izpodbijati na ustavnem sodišču

Ljubljana, 11. marca - Sobodajalci so kritični do vladnega predloga novega zakona o gostinstvu, ki med drugim omejuje kratkotrajno oddajanje nepremičnin. Izpostavljajo, da je delež teh stanovanj tako majhen, da regulacija ne bo imela nikakršnega vpliva na cene stanovanj in najemnin na trgu. Če bo potrjen v DZ, so zakon pripravljeni izpodbijati tudi na ustavnem sodišču.