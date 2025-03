Kandidati za rektorja ljubljanske univerze izpostavljajo pomen avtonomije in skrb za študente

Ljubljana, 11. marca - Na ljubljanski univerzi so se danes začele javne predstavitve treh kandidatov za rektorske volitve za mandatno obdobje 2025 do 2029. Svoj program in vizijo vodenja univerze so na pravni fakulteti predstavili Gregor Majdič, Irena Mlinarič-Raščan in Metka Tekavčič. Vsi izpostavljajo pomen avtonomije, internacionalizacije in skrb za študente.