Vreme: Ponoči bo pretežno oblačno, na zahodu bo rahlo deževalo

V sredo bo večinoma oblačno, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 9 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na četrtek se bo dež prehodno razširil nad vso Slovenijo. V četrtek bo spremenljivo oblačno, več sonca bo v vzhodnih krajih. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. V petek zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in se dopoldne razširile nad vso Slovenijo. Še bo pihal veter južnih smeri, ob morju okrepljen jugo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od jugozahoda razmeroma vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Zlasti v hribovitem svetu Furlanije-Julijske krajine in na severu Hrvaške se bodo pojavljale plohe. Pihal bo jugozahodni veter. V sredo bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu oblačno in deževno. Pihal bo zmeren jugo. V krajih vzhodno od nas bo prevladovalo suho in vetrovno vreme z nekaj sonca.