Tržni inšpektorat RS potrošnikom svetuje previdnost v primerih prodaje na domu

Ljubljana, 11. marca - Tržni inšpektorat RS potrošnikom v primerih prodaje na domu svetuje določeno mero previdnosti, s čimer se lahko izognejo morebitnim neprijetnim izkušnjam in nepotrebnim stroškom. Kot opozarjajo, imajo potrošniki tudi v teh primerih pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga.

Kot so objavili na inšpektoratu, nadzor na področju prodaje zunaj poslovnih prostorov podjetja, kamor sodi tudi prodaja po domovih, izvajajo predvsem z vidika določil zakona o varstvu potrošnikov. Ta med drugim posebej ureja sklepanje pogodb zunaj poslovnih prostorov podjetja ter tudi v teh primerih prepoveduje nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov.

Ob tem potrošnikom na inšpektoratu svetujejo, da osebam, ki po domovih ponujajo določeno blago, v svoje bivališče dovolijo le v primerih, ko jih ponudba blaga zanima. Pred tem naj zahtevajo tudi pojasnilo glede tega, v imenu koga prodajalec nastopa oz. kaj ponuja. "Če potrošnik predstavitve ne želi, akviziterju ne sme dovoliti vstopa. Če ta vztraja ali celo želi brez privolitve vstopiti v njegovo bivališče, lahko potrošnik za pomoč pokliče policijo, s tem pa lahko seznani tudi inšpektorat," so pojasnili.

V primeru, da se ponudnik blaga ne želi predstaviti, po opozorilih inšpektorata obstaja tudi sum, da oseba opravlja delo na črno. Če potrošnik s tako osebo sklene pogodbo, bi lahko imel v primeru napak na blagu težave pri uveljavljanju svojih pravic, hkrati pa bi bil tudi sostorilec pri delu na črno. O sumu dela na črno morajo potrošniki obvestiti Finančno upravo RS.

Tudi sicer pristojni ljudem svetujejo, naj pred odločitvijo za nakup blaga temeljito premislijo, ali ga dejansko potrebujejo. Če so določeno blago že kupili in po premisleku ugotovili, da so se prenaglili, naj takoj oz. najpozneje v 14 dneh podjetju pisno s priporočeno pošiljko pošljejo svojo odstopno izjavo, pri tem pa jim za to ni treba navesti razloga.

Podjetje mora nato v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu povrniti vsa prejeta plačila, potrošnik pa mora blago vrniti na svoje stroške, razen če se podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. "Podjetje mora potrošnika ob nakupu pisno seznaniti z njegovo pravico do odstopa, saj se v nasprotnem primeru rok za odstop podaljša za eno leto," so posvarili.

Tistim, ki menijo, da so bili zavedeni ali v nakup prisiljeni, pa sporočajo, da lahko podajo prijavo na inšpektorat, ki bo primer preučil in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepal.

Ravnanje podjetja, ki potrošniku, ki je pravočasno odstopil od pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, ne vrne prejetih plačil, po pojasnilih inšpektorata predstavlja prekršek, zaradi katerega lahko ta podjetju izreče globo v višini od 1500 do 5000 evrov za pravno osebo oz. za samostojnega podjetnika posameznika ter od 400 do 1500 evrov za odgovorno osebo.