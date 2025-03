Policija za vlom v bencinski servis in za drzno tatvino prijela trojico tujcev

Kranjska Gora/Ljubljana, 11. marca - Gorenjski kriminalisti so izsledili in prijeli državljana Hrvaške in dva državljana Nemčije, ki so osumljeni drzne tatvine na območju Ljubljane in vloma v bencinski servis na območju Kranjske Gore. Dežurni preiskovalni sodnik je zoper vse tri osumljence odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.