Vozil pod vplivom mamil in trčil v dve vozili

Celje, 11. marca - Policisti so v ponedeljek obravnavali 27-letnika, ki je bil najprej udeležen v pretepu, nato pa trčil v dve vozili - v prvega, ker je vozil po pločniku, kasneje pri semaforju pa še v drugega, ki se je pred njim pravilno ustavilo pri rdeči luči. Policisti so ugotovili, da je vozil pod vplivom mamil, so sporočili s Policijske uprave Celje.