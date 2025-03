Preiskovalci še niso uspeli priti do kabine strmoglavljenega letala

Kamnik, 11. marca - Preiskovalci še niso prišli do kabine in pilota letala, ki je v ponedeljek strmoglavilo na območju Velike Planine. Predvidevajo sicer, da bi kabina lahko bila v kletnih prostorih objekta, v katerega je letalo trčilo, a je objekt tako poškodovan, da se lahko vsak čas poruši, zato vanj še niso uspeli vstopiti, so danes pojasnili na policiji.