Država bo grad Pišece predala v upravljanje brežiški občini

Brežice, 11. marca - Ministrica za kulturo Asta Vrečko in brežiški župan Ivan Molan sta se danes na gradu Pišece dogovorila, da bo država grad postopno predala v upravljanje občini. Vsaj delno naj bi ga nato do konca leta odprli za javnost. "Najbolje, kar se lahko zgodi dediščini, da se to ohranja, namreč je, da se jo uporablja," je ob tem dejala ministrica.