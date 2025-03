Kacin: Tekme na Pokljuki pomembne za prihodnost biatlona v Sloveniji

Pokljuka, 11. marca - Pokljuka bo od četrtka do nedelje gostila svetovni pokal v biatlonu. Na današnji novinarski konferenci slovenske reprezentance in organizatorjev je predsednik organizacijskega odbora Jelko Kacin izpostavil, da so tekmovanja na Pokljuki pomembna za razvoj, rast in prihodnost biatlona v Sloveniji, kot tudi za prihodnost centra na Pokljuki.