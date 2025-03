Slovenski biatlonci veselo pričakujejo domače tekme na Pokljuki

Pokljuka, 11. marca - Pokljuka bo od četrtka do nedelje gostila svetovni pokal v biatlonu. Na današnji novinarski konferenci so slovenski reprezentanti predstavili želje za domače tekme, največja slovenska aduta pa bosta Anamarija Lampič in Jakov Fak, ki se tako kot drugi veselita tekem pred domačim občinstvom.