V gostinskem lokalu se je nedostojno vedel, nato nasilen še do policistov

Zidani Most, 11. marca - Policisti so v ponedeljek popoldne posredovali v gostinskem lokalu v Zidanem Mostu, kjer se je 44-letni moški nedostojno vedel do zaposlene in gostov. Odredb policistov, ki sta po klicu iz gostinskega lokala posredovala na kraju, ni upošteval, ampak se je aktivno uprl ter ju lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Celje.