Na Ljubljanski borzi skok delnic NLB

Ljubljana, 11. marca - Ljubljanska borza se je dopoldne obarvala v zeleno. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,61 odstotka. V prvi kotaciji so doslej najbolj poskočile delnice NLB, za več kot poltretji odstotek. Hkrati so bile te delnice tudi najbolj prometne, lastnika jih je zamenjalo za več kot 600.000 evrov.