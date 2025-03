V Cukrarni Perfromativa IV s premiero performansa domačega avtorskega tandema

Ljubljana, 12. marca - V Galeriji Cukrarna se danes začenja dvodnevna Perfromativa IV, ki je posvečena performansu in drugim izvedbenim praksam. Prinaša predstavitev dela nemške umetnice Eve Meyer-Keller Poguba je gotova in premiero performansa Trenutek, ko vse obstane domačega avtorskega tandema, ki ga sestavljata Kristina Aleksova in Anita Wach.