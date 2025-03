Slovenske rokometašice v drugem bobnu žreba za EP 2026

Dunaj, 11. marca - Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo žreb kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026, ki bo 20. marca v romunskem Cluju, pričakala v drugem jakostnem bobnu. V njem so tudi Hrvaška, Avstrija, Švica, Srbija in Islandija. Celinski turnir bo sicer na sporedu decembra 2026 na Poljskem, Češkem in Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji.