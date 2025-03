V Kopru poziv za dodelitev pomoči za odpravo posledic škode septembrskih poplav

Koper, 11. marca - Na Mestni občini Koper so danes objavili poziv upravičencem k oddaji vloge za dodelitev finančne pomoči za odpravo posledic škode zaradi septembrskih neurij s poplavami. Poziv je namenjen fizičnim osebam, ki so utrpele škodo na zemljiščih, stavbah ali na infrastrukturi na območju občine. Upravičenci lahko vloge oddajo do 6. maja.