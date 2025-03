Zaradi obnove bo zaprt del regionalne ceste med Mokronogom in Boštanjem

Mokronog, 11. marca - Zaradi rekonstrukcije vozišča je med 13. in 26. marcem predvidena popolna zapora regionalne ceste med Mokoronogom in Boštanjem na odseku med Bruno vasjo in Skrovnikom. Popolna zapora je nato predvidena še v trajanju do osem dni med 26. marcem in 15. aprilom. Obvoz bo po vzporednih cestah.