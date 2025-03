Odpoved profesorju filozofske fakultete buri duhove na mariborski univerzi

Maribor, 11. marca - Mariborska filozofska fakulteta je nedavno izrednemu profesorju in filozofu Frideriku Klampferju po 32 letih dela vročila odpoved delovnega razmerja. Kot poročajo mediji, so podporo profesorju etike, politične in socialne filozofije izrekli tako zaposleni na fakulteti kot študenti, Klampfer pa trdi, da je žrtev obračunavanj dekana Darka Friša.