Ljubljana, 11. marca - Sestanek predstavnikov Združenja sobodajalcev ter ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport bo danes ob 16. uri na Kotnikovi ulici 5, ob 15.45 pa bodo predstavniki sobodajalcev ministrstvu predali 3000 zbranih podpisov pod peticijo o osnutku novele zakona o gostinstvu in podali izjavo za medije, so sporočili iz združenja.