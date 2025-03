Trump za deportacijo propalestinskega aktivista z univerze Columbia

New York, 11. marca - Predsednik ZDA Donald Trump se je v ponedeljek zavzel za deportacijo minuli konec teden pridržanega propalestinskega aktivista, enega od voditeljev lanskoletnih protestov na univerzi Columbia v New Yorku. Napovedal je ukrepanje tudi proti drugim protestnikom, ki jim očita antisemitizem. Skupine za človekove pravice so nad aretacijo ogorčene.