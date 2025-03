Smučarke brez današnjega smukaškega treninga v dolini Aoste

La Thuile, 11. marca - Prireditelji ženskih tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju v italijanskem kraju La Thuile so zavoljo močnega sneženja in goste megle odpovedali današnji smukaški trening. V dolini Aoste je v četrtek predvidena smukaška preizkušnja, v petek in soboto pa še dva superveleslaloma.