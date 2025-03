Tudi na Bohinjskem jezeru prepoved uporabe desk na pomožni pogon

Bohinj, 11. marca - Podobno kot so to že lani storili na Blejskem jezeru, so sedaj uporabo športnih rekvizitov na električni in motorni pogon prepovedali tudi na Bohinjskem jezeru. S spremembo odloka o plovbnem režimu, ki so jo prejšnji teden potrdili občinski svetniki, bodo doslej na Bohinjskem jezeru prepovedani tudi pedolini in kajti.