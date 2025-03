Rastoči stroški in kitajska konkurenca oklestili lanski dobiček Volkswagna

Wolfsburg, 11. marca - Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je lani ustvaril 12,4 milijarde evrov čistega dobička, kar je 30,6 odstotka manj kot predlani. Kot so danes pojasnili v družbi, so se ubadali z naraščajočimi stroški proizvodnje in okrepljeno kitajsko konkurenco. Prihodki so se sicer rahlo zvišali na 324,7 milijarde evrov.