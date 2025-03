Dončić dosegel trojni dvojček, jezerniki izgubili v Brooklynu

New York, 11. marca - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je na obračunu v Brooklynu dosegel drugi trojni dvojček v dresu Los Angeles Lakers. Ljubljančan je v 41:18 minute na svoj račun vpisal 22 točk ter po 12 skokov in podaj, jezerniki pa so klonili s 108:111. Denver Vlatka Čančarja je v gosteh premagal Oklahoma City s 140:127.