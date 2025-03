Delo o pogovorih med Kijevom in Washingtonom (11. 3.)

Ljubljana, 10. marca - Boris Čibej v komentarju Vojna brez posrednikov piše o pogovorih med Washingtonom in Kijevom o končanju rusko-ukrajinske vojne. Izpostavlja, da pogovori nikakor ne bodo med enakopravnima partnericama do nedavnega velikima zaveznicama v domnevno zmagovitem boju proti zlobnemu ruskemu agresorju. Dodaja, da so Ukrajinci v tej vojni zgolj "posrednik".