V četrtfinalu nogometnega pokala dvoboj Maribora in Celja

Ljubljana, 10. marca - V nogometni pogovorni oddaji Pod prečko so izžrebali pare četrtfinala Pokala Pivovarne Union. V enem od teh se bosta pomerila Maribor in Celje, na sporedu pa bo še en prvoligaški par, in sicer Nafta 1903 - Bravo Big Bang. Olimpijo čaka domača tekma proti drugoligašu Beltincem.