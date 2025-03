Pred obalo Velike Britanije trčila tanker in tovorna ladja

London, 10. marca - V Severnem morju pred jugovzhodno obalo Velike Britanije sta danes trčila tanker in tovorna ladja. Po trčenju je na tankerju izbruhnil požar. Na prizorišče nesreče so napotili ekipe reševalcev, tudi gasilska plovila. Po podatkih britanskega BBC so po trčenju plovil na kopno prepeljali več kot 30 ljudi.